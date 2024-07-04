Штаб Трампа заявил, что демократы врали о состоянии Байдена
Демократы врали о состоянии американского лидера Джо Байдена и проиграют выборы, сообщил штаб экс-президента Дональда Трампа.
В заявлении говорится, что Трамп победит, «потому что доказал, его повестка в том, чтобы сделать Америку снова великой». Отмечается, что ныне призывающие Байдена покинуть гонку демократы в прошлом его поддерживали. Байден не в состоянии занимать должность, отмечается в сообщении.
Администрация США рассматривает предстоящий саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне в качестве возможности для президента Джо Байдена положительно проявить себя после провальных дебатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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