СМИ: Семейство «золотой судьи» Хахалевой незаконно получило огромные земельные участки

Финансовая база для судейской карьеры сестер Хахалевых стала формироваться в 1990-е годы после знакомства с криминальным авторитетом Резо Бухникашвили (Пецо), с которым сотрудничал будущий муж Хахалевой Роберт Зилпимиани, затем взявший в браке ее фамилию. Семья Хахалевых занималась торговлей, в 2000 году Елена Хахалева после назначения на должность судьи Динского райсуда формально отошла от дел, но через доверенных лиц продолжила управлять бизнесом семьи.

Семейство, пользуясь служебными возможностями Хахалевой и других ответчиков, незаконно получило огромные земельные участки. Один из них был оценен в 20 млрд рублей.

В Краснодаре Октябрьский районный суд арестовал имущество экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, ее супруга, матери, а также сестры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

