Суд арестовал имущество «золотой судьи» Хахалевой и ее родственников

В Краснодаре Октябрьский районный суд арестовал имущество экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, ее супруга, матери, а также сестры — судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой, сообщает Forbes.

СМИ: Сбежавшая экс-судья Хахалева оставила в России недвижимость на 300 млн рублей

Предварительное судебное заседание об обращении имущества в доход государства семьи судей Хахалевых назначено на 16 апреля. На мать Хахалевой в с 2014 по 2020 год было оформлено имущество общей стоимостью более 100 млн рублей.

Ранее Азербайджан отказался экстрадировать экс-судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву, обвиняемую в служебном подлоге и мошенничестве, которую в СМИ прозвали «золотой», в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Россия 24 / YouTube
