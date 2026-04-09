Суд арестовал имущество «золотой судьи» Хахалевой и ее родственников
В Краснодаре Октябрьский районный суд арестовал имущество экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, ее супруга, матери, а также сестры — судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой, сообщает Forbes.
Предварительное судебное заседание об обращении имущества в доход государства семьи судей Хахалевых назначено на 16 апреля. На мать Хахалевой в с 2014 по 2020 год было оформлено имущество общей стоимостью более 100 млн рублей.
Ранее Азербайджан отказался экстрадировать экс-судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву, обвиняемую в служебном подлоге и мошенничестве, которую в СМИ прозвали «золотой», в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
