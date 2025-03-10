Азербайджан отказал России в экстрадиции «золотой судьи» Хахалевой

Азербайджан отказался экстрадировать экс-судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву, обвиняемую в служебном подлоге и мошенничестве, которую в СМИ прозвали «золотой», в Россию. Об этом сообщило азербайджанское агентство АРА со ссылкой на адвоката задержанной Шахлу Гумбатову.

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По данным агентства, Хахалева была задержана для проведения связанных с дальнейшей экстрадицией процессуальных действий.

Ранее Хахалеву задержали в аэропорту Баку. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Россия 24 / YouTube
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