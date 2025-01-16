СМИ: Секретная служба США наняла частную компанию для инаугурации Трампа
Секретная служба наняла частную компанию для инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщил портал TMZ.
Согласно данным, церемония инаугурации будет проходить с привлечением охранной компании. Отмечается, что она называется Arcus Group LLC.
По информации портала, компания получила контракт на 8,1 млн долларов, ей поручено обеспечивать охрану периметра.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал молиться за Дональда Трампа, на которого ранее были совершены попытки покушения. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru