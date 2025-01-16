СМИ: Клинтон, Буш и Обама не примут участие в инаугурационном обеде Трампа

Бывшие президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама не посетят инаугурационный обед избранного американского лидера Дональда Трампа 20 января. Об этом сообщает телекомпания NBC, ссылаясь на источники.

По данным СМИ, Обама и Клинтон получили приглашения на обед, но не планируют принимать участие в мероприятии. Также приглашение направили экс-первой леди, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон, которая отказалась посещать встречу. При этом представители Буша-младшего заявили, что не знают о получении политиком приглашения.

В то же время NBC отмечает, что Клинтон, Буш-младший и Обама посетят церемонию приведения к присяге нового президента. После инаугурационной речи новый глава государства традиционно устраивает инаугурационный обед в Капитолии.

Дональд Трамп вступит в должность президента США 20 января, тогда действующий лидер страны Джо Байден официально покинет Белый дом, пишет Ura.ru.

