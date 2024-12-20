Орбан призвал молиться за Трампа до инаугурации

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал молиться за избранного лидера США Дональда Трампа, на которого ранее были совершены попытки покушения. Об этом политик заявил в эфире радио Kossuth.

Эксперт указал, кто станет президентом США, если Трамп не доживет до инаугурации

Трамп вступит в должность президента Соединенных Штатов через месяц. Его инаугурация запланирована на 20 января.

«Я предлагаю молиться, чтобы за этот месяц с новым президентом не случилось беды и он смог занять свой пост. Все остальное посмотрим потом», — подчеркнул Орбан.

Ранее СМИ сообщили, что жителя американского штата Аризона задержали за угрозы убить Дональда Трампа и его семью.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАВенгрия

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