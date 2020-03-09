СМИ: Саудовская Аравия не будет «воевать» с Россией после распада сделки ОПЕК+

Также источник отметил, что за обвал цен на нефть на рынке в равной степени ответственны все участники ОПЕК+. Собеседник добавил, что механизм соглашения может функционировать.

Напомним, члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки.

Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН пояснил, что снижение цен на нефть вызвано паникой после заявления Саудовской Аравии о готовности нарастить добычу до 12 млн баррелей в сутки. Эксперт также спрогнозировал скорое восстановление цен и переговоры между Россией и Саудовской Аравией о новых условиях сокращения объемов суточной добычи нефти в рамках ОПЕК+

