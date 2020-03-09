СМИ: Саудовская Аравия не будет «воевать» с Россией после распада сделки ОПЕК+
Эр-Рияд не намерен вести ценовую войну с Москвой из-за распавшейся сделки ОПЕК+. Саудовская Аравия рассматривает Россию как важнейшего партнера на рынке нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
«Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией. Напротив, Россия по-прежнему очень важный партнер для Эр-Рияда и важнейший игрок на энергетическом рынке», — цитирует агентство слова анонимного собеседника из ОПЕК.
Также источник отметил, что за обвал цен на нефть на рынке в равной степени ответственны все участники ОПЕК+. Собеседник добавил, что механизм соглашения может функционировать.
Напомним, члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки.
Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН пояснил, что снижение цен на нефть вызвано паникой после заявления Саудовской Аравии о готовности нарастить добычу до 12 млн баррелей в сутки. Эксперт также спрогнозировал скорое восстановление цен и переговоры между Россией и Саудовской Аравией о новых условиях сокращения объемов суточной добычи нефти в рамках ОПЕК+
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