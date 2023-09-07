СМИ: Саудовская Аравия готова к экономическому партнерству с БРИКС
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заверил его в готовности к экономическому партнерству с БРИКС, сообщает телеканал «360».
Стороны обсудили результаты последнего саммита БРИКС, на котором Саудовская Аравия стала частью организации. Также достигнута договоренность о дальнейшей работе над стабилизацией мирового рынка энергоресурсов.
Ранее Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили сокращение добычи нефти. Также лидеры двух стран высоко оценили взаимодействие государств в формате ОПЕК+, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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