СМИ: Саудовская Аравия готова к экономическому партнерству с БРИКС

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заверил его в готовности к экономическому партнерству с БРИКС, сообщает телеканал «360».

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Стороны обсудили результаты последнего саммита БРИКС, на котором Саудовская Аравия стала частью организации. Также достигнута договоренность о дальнейшей работе над стабилизацией мирового рынка энергоресурсов.

Ранее Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили сокращение добычи нефти. Также лидеры двух стран высоко оценили взаимодействие государств в формате ОПЕК+, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:БриксВладимир ПутинСаудовская Аравия

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