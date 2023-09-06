Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили сокращение добычи нефти

Наследный принц выразил признательность Москве за поддержку обращения Саудовской Аравии о присоединении к БРИКС, а Путин поздравил саудовского коллегу со вступлением в объединение. Также лидеры двух стран высоко оценили взаимодействие государств в формате ОПЕК+.

«Отмечено, что достигнутые договоренности о сокращении добычи нефти в сочетании с добровольными обязательствами по ограничению поставок ... позволяют обеспечивать стабильность глобального энергетического рынка», — указали в Кремле.

Кроме того, Путин и Аль Сауд рассмотрели некоторые вопросы дальнейшего углубления сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, инвестиционной сферах и договорились о продолжении контактов.

