СМИ: санкции против «Лаборатории Касперского» подготовят в США

В Вашингтоне подозревают, что специалисты компании могут оказывать содействие российским спецслужбам в проведении кибершпионажа. Также опасения вызывает наличие программ «Лаборатории Касперского» на стратегических объектах в США.

Ранее Эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов заявил, что хакеров больше не интересуют российские банковские карты, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

