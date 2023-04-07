СМИ: санкции против «Лаборатории Касперского» подготовят в США

Американские власти разрабатывают ограничительные меры против российской компании «Лаборатория Касперского», сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, этим вопросом занимается сейчас Минторг США.

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В Вашингтоне подозревают, что специалисты компании могут оказывать содействие российским спецслужбам в проведении кибершпионажа. Также опасения вызывает наличие программ «Лаборатории Касперского» на стратегических объектах в США.

Ранее Эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов заявил, что хакеров больше не интересуют российские банковские карты, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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