СМИ: санкции против «Лаборатории Касперского» подготовят в США
Американские власти разрабатывают ограничительные меры против российской компании «Лаборатория Касперского», сообщила газета The Wall Street Journal.
По данным издания, этим вопросом занимается сейчас Минторг США.
В Вашингтоне подозревают, что специалисты компании могут оказывать содействие российским спецслужбам в проведении кибершпионажа. Также опасения вызывает наличие программ «Лаборатории Касперского» на стратегических объектах в США.
Ранее Эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов заявил, что хакеров больше не интересуют российские банковские карты, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru