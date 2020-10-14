СМИ: Санкции из-за Навального могут коснуться предполагаемых разработчиков «Новичка»

Официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что санкции нацелены на отдельных лиц, которые ответственны за отравление оппозиционера, а также на тех, кто участвовал в создании «Новичка».

В санкционный список также попали шесть человек. По данным DPA, это должностные лица из аппарата безопасности России, имена которых не называются. Им, возможно, запретят въезд и ограничат финансовую активность в странах Евросоюза. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва зеркально ответит на санкции.

20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолёте. В омской больнице, куда доставили политика, диагностировали нарушение обмена веществ с последующим резким изменением сахара в крови. В Германии, куда через два дня перевезли оппозиционера, заявили, что это отравление препаратом из группы отравляющих боевых веществ «Новичок», что подтвердили в Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Комментируя введение санкций Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Россия должна провести тщательное расследование инцидента «в условиях полной прозрачности» и в сотрудничестве с ОЗХО.

