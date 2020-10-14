СМИ: Санкции из-за Навального могут коснуться предполагаемых разработчиков «Новичка»
Санкции Евросоюза в отношении России, которые были одобрены из-за инцидента с Алексеем Навальным, могут затронуть российский НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), сообщает агентство DPA.
В ГосНИИОХТ разработаны все технологии уничтожения отравляющих веществ, которые в России используются на объектах по уничтожению химоружия. СМИ писали, что яд «Новичок» был разработан в филиале института в городе Шиханы Саратовской области. Ранее санкции против НИИ ввело бюро Минторга США.
Официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что санкции нацелены на отдельных лиц, которые ответственны за отравление оппозиционера, а также на тех, кто участвовал в создании «Новичка».
В санкционный список также попали шесть человек. По данным DPA, это должностные лица из аппарата безопасности России, имена которых не называются. Им, возможно, запретят въезд и ограничат финансовую активность в странах Евросоюза. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва зеркально ответит на санкции.
20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолёте. В омской больнице, куда доставили политика, диагностировали нарушение обмена веществ с последующим резким изменением сахара в крови. В Германии, куда через два дня перевезли оппозиционера, заявили, что это отравление препаратом из группы отравляющих боевых веществ «Новичок», что подтвердили в Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Комментируя введение санкций Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Россия должна провести тщательное расследование инцидента «в условиях полной прозрачности» и в сотрудничестве с ОЗХО.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+14 231 / сут.
Умерли
23 205+239 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 920 / сут.
- «Фавипиравир» в России включили в перечень жизненно важных лекарств
- Чичваркин оплатил лечение Навального в Германии
- Путин одобрил продление льготной ипотеки на новостройки
- Директор школы №2098: Учёба младших классов пройдет с соблюдением всех мер безопасности
- «Будут играть в переходах». Эксперты оценили будущее ресторанных музыкантов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru