СМИ: ряд лидеров Евросоюза готовы уступить Венгрии по переговорам о членстве Киева

Несколько лидеров стран-членов Евросоюза готовы пойти на уступки премьеру Венгрии Виктору Орбану по вопросу переговоров о вступлении Украины. Об этом сообщает издание Politico.

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В частности, политики решили отложить решение о начале переговоров по членству Киева на следующий год. Предварительно, окончательное обсуждение членства Украины будет перенесено на грядущий март.

Власти Венгрии не раз заявляли о необходимости перенести решение о переговорах по вступлению Украины в Евросоюз. В свою очередь венгерский министр по делам ЕС Янош Бок 12 декабря предложил отложить переговоры как минимум до лета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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