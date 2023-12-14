СМИ: ряд лидеров Евросоюза готовы уступить Венгрии по переговорам о членстве Киева

В частности, политики решили отложить решение о начале переговоров по членству Киева на следующий год. Предварительно, окончательное обсуждение членства Украины будет перенесено на грядущий март.

Власти Венгрии не раз заявляли о необходимости перенести решение о переговорах по вступлению Украины в Евросоюз. В свою очередь венгерский министр по делам ЕС Янош Бок 12 декабря предложил отложить переговоры как минимум до лета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

