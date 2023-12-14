Европейские дипломаты высказали опасения о визите Зеленского на саммит ЕС
Ряд послов государств Евросоюза заявили о своих опасениях касательно возможного визита украинского лидера Владимира Зеленского на саммит ЕС, который состоится в Брюсселе 14-15 декабря. Об этом сообщило издание Politico.
По информации СМИ, дипломаты переживают за возможные последствия приезда президента Украины. В ходе саммита участники намереваются обсудить ряда вопросов, в частности, начало переговоров с Молдавией и Украиной по вступлению в объединение.
По словам двух анонимных европейских дипломатов, есть опасения, что присутствие Зеленского спровоцирует враждебную реакцию главы венгерского правительства Виктора Орбана и сподвигнет его на дальнейшее сопротивление.
Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто заявил, что угроза того, что Будапешт выступит против вступления Киева в ЕС, снята.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru