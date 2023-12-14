Европейские дипломаты высказали опасения о визите Зеленского на саммит ЕС

По информации СМИ, дипломаты переживают за возможные последствия приезда президента Украины. В ходе саммита участники намереваются обсудить ряда вопросов, в частности, начало переговоров с Молдавией и Украиной по вступлению в объединение.

По словам двух анонимных европейских дипломатов, есть опасения, что присутствие Зеленского спровоцирует враждебную реакцию главы венгерского правительства Виктора Орбана и сподвигнет его на дальнейшее сопротивление.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто заявил, что угроза того, что Будапешт выступит против вступления Киева в ЕС, снята.

