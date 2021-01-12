СМИ: Ряд европейских чиновников отказался от встречи с Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео отменил свою поездку в Европу после отказа министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна от встречи с ним. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на международное агенство Рейтер.
Информированные источники передали Рейтер, что Помпео, кроме главы МИД Люксембурга, собирался встретиться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе и другими европейскими высокопоставленными чиновниками, включая главу МИД Бельгии Софи Вилмес.
Как отмечает Рейтер, глава МИД Люксембурга назвал действующего президента США Дональда Трампа "преступником" и "политическим пироманом" из-за прошедших в столице США беспорядков и захвата Капитолия.
По официальной версии, госдепартамент США отменил все поездки своих сотрудников из-за передачи дел администрации избранного президента Джо Байдена. Ранее ведомство передавало, что визит Помпео в Брюссель состоится в среду и четверг.
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