СМИ: Ряд европейских чиновников отказался от встречи с Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео отменил свою поездку в Европу после отказа министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна от встречи с ним. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на международное агенство Рейтер.

В России не верят в отмену санкций по «Северному потоку-2» после избрания Байдена

Информированные источники передали Рейтер, что Помпео, кроме главы МИД Люксембурга, собирался встретиться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе и другими европейскими высокопоставленными чиновниками, включая главу МИД Бельгии Софи Вилмес.

Как отмечает Рейтер, глава МИД Люксембурга назвал действующего президента США Дональда Трампа "преступником" и "политическим пироманом" из-за прошедших в столице США беспорядков и захвата Капитолия.

По официальной версии, госдепартамент США отменил все поездки своих сотрудников из-за передачи дел администрации избранного президента Джо Байдена. Ранее ведомство передавало, что визит Помпео в Брюссель состоится в среду и четверг.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПомпеоВыборы в СШАСМИ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры