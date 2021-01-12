СМИ: Ряд европейских чиновников отказался от встречи с Помпео

«Великолепен» - Илон Маск о Сергее Королеве SpaceX: в космические лидеры менее чем за 20 лет Российский «Союз-2» - продолжатель семейства Р-7, которое создавалось еще при участии Королева Кого будут вспоминать через сто лет вместе с Королевым?