В России не верят в отмену санкций по «Северному потоку-2» после избрания Байдена

«Санкции в отношение «Северного потока-2» были приняты еще в 2019 году. Чтобы их отменить, надо принять другой федеральный закон в США. Это, во-первых, довольно долгая процедура, во-вторых, она не реалистична. Напротив, и демократы, и республиканцы пришли к консенсусу по поводу России: она злая и ужасная, ей надо противодействовать и применять санкции. Поэтому закон, отмечающий предыдущие ограничения, через Сенат и Конгресс просто не пройдет. Поэтому, думаю, строительство («Северного потока-2» - прим. НСН) так и будет запрещено. Россия с этим смирилась – да, наши суда попадут под санкции, но достроить газопровод важнее», - напомнил позицию России собеседник НСН.

Юшков обратил внимание на разрабатываемые в США законопроекты с новыми ограничениями по «Северному потоку-2», которые способны поменять характер взаимоотношений Соединенных Штатов и Европы.

«Порядка 3-4 законов с новыми ограничениями по поводу «Северного потока-2» на разной стадии готовности в США есть, и эти законопроекты вводят санкции не только на строительство, но и обслуживание и, де-факто, на эксплуатацию газопровода. Если строительством занимается только Россия – Газпром, то выдавать разрешение на ввод в эксплуатацию будут и европейские регуляторы в том числе, и использовать – европейские потребители. Они могут попасть под санкции. И стоит вопрос не американо-российских, а американо-европейских отношений. США по-прежнему будут выступать против «Северного потока-2», но риторика в адрес Европы немножко смягчится с приходом демократов. Они готовы обсуждать, что европейцы дадут им взамен угрозы санкций», - полагает эксперт.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН рассказал, что угрозы США не остановят строительство газопровода.

