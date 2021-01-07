В России не верят в отмену санкций по «Северному потоку-2» после избрания Байдена
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН дал прогноз о влиянии утверждения Джозефа Байдена президентом США на строительство «Северного потока-2».
Компания Nord Stream 2 AG продолжит укладку газопровода «Северный поток - 2» в исключительной экономической зоне Дании 15 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Датское энергетическое агентство (ДЭА).
По словам руководителя пресс-службы ДАЭ Туре Фалбе-Ханссона, дата указана в полученном агентством графике дальнейших работ по строительству трубопровода.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что политические события и суровая бюрократическая машина, которая действует в США, - разные вещи. Поэтому, по его мнению, на окончание строительства газопровода «Северный поток-2» протесты в США из-за итогов выборов президента не повлияют. Об этом эксперт заявил в эфире НСН.
«Санкции в отношение «Северного потока-2» были приняты еще в 2019 году. Чтобы их отменить, надо принять другой федеральный закон в США. Это, во-первых, довольно долгая процедура, во-вторых, она не реалистична. Напротив, и демократы, и республиканцы пришли к консенсусу по поводу России: она злая и ужасная, ей надо противодействовать и применять санкции. Поэтому закон, отмечающий предыдущие ограничения, через Сенат и Конгресс просто не пройдет. Поэтому, думаю, строительство («Северного потока-2» - прим. НСН) так и будет запрещено. Россия с этим смирилась – да, наши суда попадут под санкции, но достроить газопровод важнее», - напомнил позицию России собеседник НСН.
Юшков обратил внимание на разрабатываемые в США законопроекты с новыми ограничениями по «Северному потоку-2», которые способны поменять характер взаимоотношений Соединенных Штатов и Европы.
«Порядка 3-4 законов с новыми ограничениями по поводу «Северного потока-2» на разной стадии готовности в США есть, и эти законопроекты вводят санкции не только на строительство, но и обслуживание и, де-факто, на эксплуатацию газопровода. Если строительством занимается только Россия – Газпром, то выдавать разрешение на ввод в эксплуатацию будут и европейские регуляторы в том числе, и использовать – европейские потребители. Они могут попасть под санкции. И стоит вопрос не американо-российских, а американо-европейских отношений. США по-прежнему будут выступать против «Северного потока-2», но риторика в адрес Европы немножко смягчится с приходом демократов. Они готовы обсуждать, что европейцы дадут им взамен угрозы санкций», - полагает эксперт.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН рассказал, что угрозы США не остановят строительство газопровода.
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