СМИ: Россия высылает 34 из примерно 90 работающих в Москве немецких дипломатов
Москву покинут 34 из примерно 90 работающих в столице германских дипломата, сообщает издание Bild.
Накануне Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов, сообщили в российском МИД.
Москва приняла решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов в качестве ответной меры, отметили в МИД РФ.
Ранее глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте (Ландтаге) Баварии Ульрих Зингер в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» считает, что отношения между Германией и Россией уже нельзя ухудшить, потому что их «нет в принципе».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru