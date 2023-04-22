СМИ: Россия высылает 34 из примерно 90 работающих в Москве немецких дипломатов

Москву покинут 34 из примерно 90 работающих в столице германских дипломата, сообщает издание Bild.

Отношения, которых нет. Германия и Россия зеркально выслали дипломатов

Накануне Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов, сообщили в российском МИД.

Москва приняла решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов в качестве ответной меры, отметили в МИД РФ.

Ранее глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте (Ландтаге) Баварии Ульрих Зингер в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» считает, что отношения между Германией и Россией уже нельзя ухудшить, потому что их «нет в принципе».

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Фото: germania.diplo.de
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