СМИ: Россия требует приостановить поставки оружия Украине на время перемирия

Источники агентства утверждают, что речь об этом шла во время встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.

Отмечается, что Москва желает полного прекращения поставок вооружения Киеву, однако минимальной целью является приостановка военной помощи со стороны США.

Собеседники Bloomberg добавили, что в Европе не спешат соглашаться с этим требованием, опасаясь, что тогда за время перемирия Украина, в отличие от России, не сможет перевооружиться.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта вокруг Украины достигли критической стадии, сообщает RT.

