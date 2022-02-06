СМИ: Россия решительно ответит в случае нападения Украины
Вооруженный конфликт России и Украины может быть инициирован только Киевом. В этом случае Москва даст агрессорам решительный ответ. Об этом сообщил издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс 4 февраля.
«Блумберг-ньюс». Информационные провокации о «вторжении» России на Украину провоцируют напряженность
«Если Россия будет подвержена нападению, она без колебаний даст решительный ответ», — заявил Саймс в своей статье.
По его словам, еще в конце прошлого года в общении российскими политиками они заверили Саймса в том, что у России нет агрессивных планов «просто потому, что требования Москвы о нерасширении НАТО и неусилении альянса в Восточной Европе не были удовлетворены».
Кроме того, издатель предупредил, что Кремль ответит на «санкции из ада» Запада. Москва предпримет меры против западной экономики, инфраструктуры и лиц, подозреваемых в причастности к враждебной деятельности против России, пишут «Известия».
Ранее агентство Reuters со ссылкой на чиновников США сообщило, что возможные жертвы среди мирного населения м военных в результате «вторжения» России на Украину могут достичь 85 тыс. человек
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