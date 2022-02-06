В США назвали число жертв при «вторжении» России на Украину

По их подсчетам, потери украинских Вооруженных сил могут составить до 25 тысяч, российских -до 10 тысяч, до 50 тысяч мирных граждан, пишет Газета.ru.

Reuters сообщает о росте числа российских батальонных тактических групп на границе с Украиной - с 60 до 83, еще 14 подразделений должны прибыть на границу в ближайшее время.

В публикации говорится о «вторжении» России на Украину 15 февраля. Подчеркивается, что кроме этого плана, Россия может иметь и другие в отношении Украины.

Агентство подчеркивает, что источники не предоставили доказательств, подтверждающих информацию.

Накануне агентство Bloomberg ошибочно опубликовало материал о «вторжении» России на Украину 5 февраля и издания Bild - статью о «присоединении» Украины к Союзному государству.

