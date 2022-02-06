В США назвали число жертв при «вторжении» России на Украину
Возможные жертвы среди мирного населения м военных в результате «вторжения» России на Украину могут достичь 85 тыс. человек, считают американские власти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников США.
«Блумберг-ньюс». Информационные провокации о «вторжении» России на Украину провоцируют напряженность
По их подсчетам, потери украинских Вооруженных сил могут составить до 25 тысяч, российских -до 10 тысяч, до 50 тысяч мирных граждан, пишет Газета.ru.
Reuters сообщает о росте числа российских батальонных тактических групп на границе с Украиной - с 60 до 83, еще 14 подразделений должны прибыть на границу в ближайшее время.
В публикации говорится о «вторжении» России на Украину 15 февраля. Подчеркивается, что кроме этого плана, Россия может иметь и другие в отношении Украины.
Агентство подчеркивает, что источники не предоставили доказательств, подтверждающих информацию.
Накануне агентство Bloomberg ошибочно опубликовало материал о «вторжении» России на Украину 5 февраля и издания Bild - статью о «присоединении» Украины к Союзному государству.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,6 млн+177 тыс. / сут.
Умерли
335 тыс.+714 / сут.
Выздоровели
10,5 млн+60 507 / сут.
- Квадроцикл исчезнувшего экс-замминистра юстиции Ялунина найден в реке
- Марк Кондратюк завоевал «серебро» на командном турнире Олимпиады в Пекине
- В США назвали число жертв при «вторжении» России на Украину
- Валиева вывела РФ на первое место командного турнира фигуристов
- «Россия» прекратит использовать двухэтажные Boeing 747 до конца 2024 года
- Эксперт: большинство детей не имеют постковидного синдрома после «омикрона»
- Захарова: Журналисты DW смогут сопроводить канцлера Германии в Москву
- Лесные пожары в Австралии: объявлена эвакуация
- РФС попросил УЕФА изучить поведение украинских фанатов
- В марте принц Эндрю даст показания по делу об изнасиловании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru