«Запад сделал ставку на крах российской экономики и информационную войну. Однако Путин умело использовал энергоресурсы, особенно газ, для стабилизации ситуации и российского рубля», — отмечается в материале.

Фархат подчеркнул, что уровень патриотизма в России значительно увеличился, и показатель поддержки политики главы государства стал намного выше.

В материале отмечается, что Россия уже дважды отражала западные вторжения — со стороны французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера — и в обоих случаях одержала победу благодаря стратегическому превосходству.

Автор предположил, что урегулирование конфликта на Украине произойдет в случае истощения Украины и Запада во главе с США.

«Но для этого необходимо продолжить боевые действия», — заключил Фархат.

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон может предложить финансовую помощь Киеву в обмен на отказ Украины от возврата потерянных территорий. У киевских властей может не остаться другого выбора, кроме как смириться с победой РФ, пишет Ura.ru.

