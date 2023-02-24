СМИ: Россия победит Запад на Украине благодаря стратегическому превосходству
Президент РФ Владимир Путин умело использовал экономические и стратегические решения для ответа на действия Запада. Об этом пишет обозреватель Al Mayadeen Ильяс Фархат.
«Запад сделал ставку на крах российской экономики и информационную войну. Однако Путин умело использовал энергоресурсы, особенно газ, для стабилизации ситуации и российского рубля», — отмечается в материале.
Фархат подчеркнул, что уровень патриотизма в России значительно увеличился, и показатель поддержки политики главы государства стал намного выше.
В материале отмечается, что Россия уже дважды отражала западные вторжения — со стороны французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера — и в обоих случаях одержала победу благодаря стратегическому превосходству.
Автор предположил, что урегулирование конфликта на Украине произойдет в случае истощения Украины и Запада во главе с США.
«Но для этого необходимо продолжить боевые действия», — заключил Фархат.
Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон может предложить финансовую помощь Киеву в обмен на отказ Украины от возврата потерянных территорий. У киевских властей может не остаться другого выбора, кроме как смириться с победой РФ, пишет Ura.ru.
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