В Британии заявили, что решение Путина по ДСНВ изменит ближайшее десятилетие

Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что Москва приостановит свое участие в ДСНВ. Позже российский лидер внес в Госдуму соответствующий законопроект, нижняя палата парламента единогласно поддержала его. Кроме того, закон одобрил Совет Федерации, пишет RT.

По мнению Марра, РФ может вернуться к договоренностям о ядерном вооружении и не будет наращивать свой арсенал.

«Но мы находимся только в начале десятилетнего изменения баланса сил в мире», — подчеркнул журналист.

Также Марр сообщил, что посол РФ в Британии Андрей Келин якобы рассказал о решении Москвы не применять ядерное оружие в конфликте на Украине ни при каких обстоятельствах.

