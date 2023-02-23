В Британии заявили, что решение Путина по ДСНВ изменит ближайшее десятилетие

Решение президента России Владимира Путина о приостановке участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) изменит баланс сил в мире в ближайшие десять лет. Об этом заявил журналист Эндрю Марр в эфире британской радиостанции LBC.

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Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что Москва приостановит свое участие в ДСНВ. Позже российский лидер внес в Госдуму соответствующий законопроект, нижняя палата парламента единогласно поддержала его. Кроме того, закон одобрил Совет Федерации, пишет RT.

По мнению Марра, РФ может вернуться к договоренностям о ядерном вооружении и не будет наращивать свой арсенал.

«Но мы находимся только в начале десятилетнего изменения баланса сил в мире», — подчеркнул журналист.

Также Марр сообщил, что посол РФ в Британии Андрей Келин якобы рассказал о решении Москвы не применять ядерное оружие в конфликте на Украине ни при каких обстоятельствах.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
ТЕГИ:ВеликобританияЯдерное ОружиеДоговорВладимир Путин
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