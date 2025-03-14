СМИ: Россия не желает видеть Келлога на переговорах по Украине
14 марта 202505:16
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог отстранен от переговоров по требованию России из-за слишком проукраинской позиции, сообщает NBC News.
Он отсутствовал на двух недавних встречах в Саудовской Аравии — как с российскими официальными лицами, так и с Украиной, при том, что данные переговоры входят в его компетенцию.
Роль Келлога оказалась под большим вопросом, при этом в американской в администрации неясно, «кто за что отвечает», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru