СМИ: Россия не желает видеть Келлога на переговорах по Украине

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог отстранен от переговоров по требованию России из-за слишком проукраинской позиции, сообщает NBC News.

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Он отсутствовал на двух недавних встречах в Саудовской Аравии — как с российскими официальными лицами, так и с Украиной, при том, что данные переговоры входят в его компетенцию.

Роль Келлога оказалась под большим вопросом, при этом в американской в администрации неясно, «кто за что отвечает», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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