СМИ: Россия не желает видеть Келлога на переговорах по Украине

Он отсутствовал на двух недавних встречах в Саудовской Аравии — как с российскими официальными лицами, так и с Украиной, при том, что данные переговоры входят в его компетенцию.

Роль Келлога оказалась под большим вопросом, при этом в американской в администрации неясно, «кто за что отвечает», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

