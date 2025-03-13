СМИ: Путин 13 марта встретится со спецпосланником президента США

Президент России Владимир Путин вечером 13 марта встретится со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Об этом заявил специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

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По его информации, встреча пройдёт в первом корпусе Кремля после переговоров российского лидера с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее СМИ со сслыкой на данные сервиса Flightradar сообщили, что борт Gulfstream G650ER, который связывают с Уиткоффом, приземлился в московском аэропорту Внуково-2, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что Путин может встретиться с Уиткоффом, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / AP / Evelyn Hockstein
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