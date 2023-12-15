СМИ: Россия может превентивно запретить поставки урана в США

Источники агентства отмечают, что подобные меры могут быть приняты в ответ одобренный палатой представителей США запрет на импорт урана из России, который пока не прошел дальше.

Также собеседники Bloomberg указали, что клиентам Tenex в США следует следует готовиться к таким мерам, несмотря на то, что решение российской стороной Москвой ещё не принято.

Ранее в «Росатоме» заявили, что сообщила, что принятые в рамках заключенных контрактов обязательства перед иностранными заказчиками исполняются в полном объёме, сообщает RT.

