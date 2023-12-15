СМИ: Россия может превентивно запретить поставки урана в США

Российская «дочка» Росатома, компания «Техснабэкспорт» (Tenex), предупредила своих американских клиентов о возможном превентивном запрете РФ экспорта ядерного топлива, сообщает Bloomberg.

«Росатом» готовится построить АЭС малой мощности в Монголии

Источники агентства отмечают, что подобные меры могут быть приняты в ответ одобренный палатой представителей США запрет на импорт урана из России, который пока не прошел дальше.

Также собеседники Bloomberg указали, что клиентам Tenex в США следует следует готовиться к таким мерам, несмотря на то, что решение российской стороной Москвой ещё не принято.

Ранее в «Росатоме» заявили, что сообщила, что принятые в рамках заключенных контрактов обязательства перед иностранными заказчиками исполняются в полном объёме, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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