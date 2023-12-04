«Росатом» готовится построить АЭС малой мощности в Монголии
Структурное подразделение российской государственной корпорации «Росатом» готово запустить проект строительства атомной электростанции малой мощности на территории Монголии. Соответствующее соглашение заключено на полях конференции ООН по климату COP28.
Документ подписали российская Rusatom Energy Projects и монгольская компания Mon-Atom. В начале текущего года «Росатом» уже стал участником меморандума с Комиссией по ядерной энергии Монголии о сотрудничестве в области мирного атома. Документ, в частности, предусматривает разработку проекта Центра ядерной науки и технологий в этой стране.
«Росатом» констатирует всё более возрастающий интерес в мире к АЭС малой мощности. Российская госкорпорация проводит активный диалог с заказчиками из-за границы. Среди обсуждаемых проектов рассматривается возможность возведения таких станций в Киргизии и Мьянме.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее руководитель наблюдательного совета немецкой Siemens Energy Джо Козер выступил в защиту бизнеса с «Росатомом» в Венгрии, несмотря на критику такого сотрудничества.
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