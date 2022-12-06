Новак: Российская нефть останется востребованной
Российская нефть была и будет востребована. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.
Как отметил зампред правительства, введение запрета на поставки и потолка цен влияет на работу российских компаний и реализацию нефти на экспортные рынки.
«Тем не менее, хочу подчеркнуть, что российская нефть востребована на мировых рынках и найдет покупателей», — указал Новак.
Вице-премьер добавил, что Россия меняет логистические цепочки для нефти, но не видит в этом трагедии. В частности, страна работает через более мелких трейдеров и меняет схемы страховки поставок.
Ранее в Евросоюзе вступил в силу потолок цен на нефть из России, стоимость сырья установят на уровне $60 за баррель при условии, что оно будет как минимум на 5% дешевле рыночной стоимости. Решение об аналогичном лимите цен приняли страны Группы семи и Австралия, меры начнут действовать с 5 февраля. В Кремле отмечали, что Россия не признает «никаких потолков» и готовит ответ на ограничения.
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