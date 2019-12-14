СМИ: Россия и Турция готовят новое соглашение на поставку С-400
Новые поставки зенитно-ракетных систем С-400 обсуждают российские и турецкие представители, сообщает Bloomberg.
По словам главы управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, страны также обсуждают возможность передачи технологий и совместного производства элементов для ЗРК.
«Подписание соглашения (о новых поставках ЗРК С-400 – прим. НСН) уже не за горами», — цитирует Газета.Ru представителя Турции.
Демир также отметил отсутствие обеспокоенности со стороны Турции по поводу санкций США, связанных с поставками российских С-400.
Ранее профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков в эфире НСН объяснил, почему у Турции получается сразу сидеть на двух стульях.
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