Политолог объяснил, почему у Турции получается сразу сидеть на двух стульях
Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков в эфире НСН объяснил, почему США не решатся давить санкциями на Турцию.
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что если Соединенные Штаты Америки введут санкции против Турции, то американские ВВС могут лишиться доступа к авиабазе Инджирлик на территории страны. Кроме того, в качестве ответной меры будет рассматриваться закрытие базы Кюреджик, которую использует НАТО. Министр подчеркнул, что «Турции нельзя навязать чужую волю».
Ранее Вашингтон исключил Анкару из программы создания американских истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за приобретения российских С-400.
Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков в беседе с НСН заявил, что надавать на Турцию и загнать ее в угол у США вряд ли получится.
«Устав НАТО с одной стороны не позволяет покупать новое оружие, не аттестованное по стандартам НАТО, но Турция это сделала. Она купила комплекс С-400, потому как старое оружие, еще советское, достаточно в большом количестве находится в тех странах, которые входили раньше в Большой советский блок. То есть, в этих странах после крушения Советского Союза осталось очень много советской техники. Поэтому, когда они вступали в НАТО, им разрешили, в том числе, пользоваться этой техникой, но с такой поправкой: “нового не приобретать”. Турция приобрела наши комплексы С-400. Она уже нарушила устав НАТО. Это первое нарушение. За что тогда Трамп очень сильно решил пожурить турецкого лидера, сказал, что они жестоко за это заплатят. Каких-либо жестких санкций против Турции не последовало», - пояснил он.
Эксперт также отдельно обратил внимание на двойную игру, которую Турция начала с НАТО и Россией. По словам американиста, президент Эрдоган всячески старается усидеть на двух стульях, чтобы получить все необходимое, как от Москвы, так и от Североатлантического Альянса.
«Сейчас, когда состоялся юбилейный саммит НАТО, Турция подписала итоговое коммюнике, которое прямо говорит о том, что Россия является врагом. Турция это подписала, а, следовательно, сегодняшний лидер Турции пытается усидеть на двух стульях одновременно. В то же самое время, вернувшись назад в Анкару, нужно сохранить лицо с Россией. Ведь с Россией грядет "Турецкий поток", покупка нашего вооружения, обслуживание этого оружия. Им нельзя ссориться с Россией, ведь ему же действительно напомнили, как он голосовал и какое коммюнике подписывал на последнем юбилейном саммите НАТО. В этой связи возникает вопрос, а как ему сделать так, чтобы усидеть все-таки на этих двух стульях? Да, надо, конечно же, сказать о том, что Америка, если будет вводить санкции, лишится двух военных “баз подскока”, которые фантастически нужны американцам. Потому что географическое и геополитическое положение Турции настолько позволяет им осуществлять свое превосходство, что они не могут обойтись именно без этих баз. И тут опять Турция оказывается в выигрышной позиции», - рассказал эксперт.
У Турции слишком удачное геополитическое положение, напомнил Судаков. Он рассказал, что на руку сыграет и мудрость Эрдогана, которая также позволит государству продолжать подобные игры, не боясь жестких санкций.
«Она поступает так, как она хочет, и Запад ничего не может с ней сделать. Если бы Турция не имела такого стратегического геополитического положения и не занимала бы Босфор и Дарданеллы, им давно бы пришлось очень плохо. Потому что санкции были введены еще сразу после покупки комплексов С-400. Вот сейчас идет большой торг. Я полагаю, что Реджеп Тайип Эрдоган – достаточно мудрый политик. Сейчас он очень хорошо варьирует между Востоком и Западом, между США и Россией. Пока такая срединная политика приносит результат. Я вижу, что даже большое желание ввести серьезнейшие санкции против Турции сейчас нереализуемы. Здесь мы видим, что Турция пока является членом НАТО и ее положение сейчас, с точки зрения военной силы, говорит о том, что Турция владеет девятой по обороне способностью по силе, могуществу армией в мире. А это очень хороший показатель. Турция может играть в собственные игры, не опасаясь чудовищных санкций от Запада», - заключил собеседник НСН.
Ранее Турция отказалась подписывать план НАТО по военной помощи странам Прибалтики и Польше в случае военного конфликта с Россией. Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире НСН объяснил новый антизападный демарш Турции. По мнению востоковеда, у Вашингтона нет эффективных рычагов давления на Анкару.
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