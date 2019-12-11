Политолог объяснил, почему у Турции получается сразу сидеть на двух стульях

Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков в беседе с НСН заявил, что надавать на Турцию и загнать ее в угол у США вряд ли получится.

«Устав НАТО с одной стороны не позволяет покупать новое оружие, не аттестованное по стандартам НАТО, но Турция это сделала. Она купила комплекс С-400, потому как старое оружие, еще советское, достаточно в большом количестве находится в тех странах, которые входили раньше в Большой советский блок. То есть, в этих странах после крушения Советского Союза осталось очень много советской техники. Поэтому, когда они вступали в НАТО, им разрешили, в том числе, пользоваться этой техникой, но с такой поправкой: “нового не приобретать”. Турция приобрела наши комплексы С-400. Она уже нарушила устав НАТО. Это первое нарушение. За что тогда Трамп очень сильно решил пожурить турецкого лидера, сказал, что они жестоко за это заплатят. Каких-либо жестких санкций против Турции не последовало», - пояснил он.

Эксперт также отдельно обратил внимание на двойную игру, которую Турция начала с НАТО и Россией. По словам американиста, президент Эрдоган всячески старается усидеть на двух стульях, чтобы получить все необходимое, как от Москвы, так и от Североатлантического Альянса.

«Сейчас, когда состоялся юбилейный саммит НАТО, Турция подписала итоговое коммюнике, которое прямо говорит о том, что Россия является врагом. Турция это подписала, а, следовательно, сегодняшний лидер Турции пытается усидеть на двух стульях одновременно. В то же самое время, вернувшись назад в Анкару, нужно сохранить лицо с Россией. Ведь с Россией грядет "Турецкий поток", покупка нашего вооружения, обслуживание этого оружия. Им нельзя ссориться с Россией, ведь ему же действительно напомнили, как он голосовал и какое коммюнике подписывал на последнем юбилейном саммите НАТО. В этой связи возникает вопрос, а как ему сделать так, чтобы усидеть все-таки на этих двух стульях? Да, надо, конечно же, сказать о том, что Америка, если будет вводить санкции, лишится двух военных “баз подскока”, которые фантастически нужны американцам. Потому что географическое и геополитическое положение Турции настолько позволяет им осуществлять свое превосходство, что они не могут обойтись именно без этих баз. И тут опять Турция оказывается в выигрышной позиции», - рассказал эксперт.

У Турции слишком удачное геополитическое положение, напомнил Судаков. Он рассказал, что на руку сыграет и мудрость Эрдогана, которая также позволит государству продолжать подобные игры, не боясь жестких санкций.

«Она поступает так, как она хочет, и Запад ничего не может с ней сделать. Если бы Турция не имела такого стратегического геополитического положения и не занимала бы Босфор и Дарданеллы, им давно бы пришлось очень плохо. Потому что санкции были введены еще сразу после покупки комплексов С-400. Вот сейчас идет большой торг. Я полагаю, что Реджеп Тайип Эрдоган – достаточно мудрый политик. Сейчас он очень хорошо варьирует между Востоком и Западом, между США и Россией. Пока такая срединная политика приносит результат. Я вижу, что даже большое желание ввести серьезнейшие санкции против Турции сейчас нереализуемы. Здесь мы видим, что Турция пока является членом НАТО и ее положение сейчас, с точки зрения военной силы, говорит о том, что Турция владеет девятой по обороне способностью по силе, могуществу армией в мире. А это очень хороший показатель. Турция может играть в собственные игры, не опасаясь чудовищных санкций от Запада», - заключил собеседник НСН.

Ранее Турция отказалась подписывать план НАТО по военной помощи странам Прибалтики и Польше в случае военного конфликта с Россией. Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире НСН объяснил новый антизападный демарш Турции. По мнению востоковеда, у Вашингтона нет эффективных рычагов давления на Анкару.



