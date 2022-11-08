СМИ: Россия и США обсудят возобновление инспекций по СНВ-3 на новой площадке

По данным издания, встреча может пройти в конце ноября — начале декабря, и впервые местом консультаций может стать Ближневосточный регион, пишет Ura.ru.

Подобных встреч между представителями РФ и США не было уже год. Отмечается, что российская сторона недовольна выполнением требований договора Вашингтоном. По данным МИД, США, заявляя о количестве стратегических наступательных вооружений, не учитывали тяжелый бомбардировщик В-52Н и засчитываемые за ними ядерные боезаряды, 56 пусковых установок БРПЛ Trident II и предназначенные для обучения четыре шахтные пусковые установки МБР.

При этом американская сторона намерена поднять тему возобновления инспекций в рамках СНВ-3, которые не проводились с 2020 года из-за пандемии коронавируса.

В октябре в Госдепартаменте США заявили о готовности к переговорам о новом механизме по контролю над вооружениями, который сменит СНВ-3, и приверженности полному исполнению соглашения и возобновлению инспекций объектов, напоминает телеканал «360».

