СМИ: Россия и США обсудят возобновление инспекций по СНВ-3 на новой площадке

Россия и США могут в ближайшее время провести заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Захарова: Россия и США ведут диалог по возобновлению инспекций в рамках ДСНВ-3

По данным издания, встреча может пройти в конце ноября — начале декабря, и впервые местом консультаций может стать Ближневосточный регион, пишет Ura.ru.

Подобных встреч между представителями РФ и США не было уже год. Отмечается, что российская сторона недовольна выполнением требований договора Вашингтоном. По данным МИД, США, заявляя о количестве стратегических наступательных вооружений, не учитывали тяжелый бомбардировщик В-52Н и засчитываемые за ними ядерные боезаряды, 56 пусковых установок БРПЛ Trident II и предназначенные для обучения четыре шахтные пусковые установки МБР.

При этом американская сторона намерена поднять тему возобновления инспекций в рамках СНВ-3, которые не проводились с 2020 года из-за пандемии коронавируса.

В октябре в Госдепартаменте США заявили о готовности к переговорам о новом механизме по контролю над вооружениями, который сменит СНВ-3, и приверженности полному исполнению соглашения и возобновлению инспекций объектов, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДоговорСШАРоссия
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