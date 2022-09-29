Захарова: Россия и США ведут диалог по возобновлению инспекций в рамках ДСНВ-3

«По соответствующим каналам ведется диалог относительно того, как стороны могли бы вернуться к полноценному осуществлению Договора в этой части его контрольного механизма», - сказала Захарова.

Дипломат также напомнила, что инспекционная деятельность в рамках Договора была приостановлена с начала 2020 года по взаимному согласию стран из-за пандемии COVID-19.

Ранее посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал неправомерным желание США увязать переговоры по ДСНВ с инспекциями, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

