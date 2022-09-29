Захарова: Россия и США ведут диалог по возобновлению инспекций в рамках ДСНВ-3

Россия и США обсуждают вопрос по возобновлению инспекций в рамках ДСНВ-3, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передают РИА Новости.

По её словам, рассматривается также возможность проведения очной встречи консультативной комиссии.

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«По соответствующим каналам ведется диалог относительно того, как стороны могли бы вернуться к полноценному осуществлению Договора в этой части его контрольного механизма», - сказала Захарова.

Дипломат также напомнила, что инспекционная деятельность в рамках Договора была приостановлена с начала 2020 года по взаимному согласию стран из-за пандемии COVID-19.

Ранее посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал неправомерным желание США увязать переговоры по ДСНВ с инспекциями, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыСШАРоссияМария Захарова
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