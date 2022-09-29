Захарова: Россия и США ведут диалог по возобновлению инспекций в рамках ДСНВ-3
Россия и США обсуждают вопрос по возобновлению инспекций в рамках ДСНВ-3, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передают РИА Новости.
По её словам, рассматривается также возможность проведения очной встречи консультативной комиссии.
«По соответствующим каналам ведется диалог относительно того, как стороны могли бы вернуться к полноценному осуществлению Договора в этой части его контрольного механизма», - сказала Захарова.
Дипломат также напомнила, что инспекционная деятельность в рамках Договора была приостановлена с начала 2020 года по взаимному согласию стран из-за пандемии COVID-19.
Ранее посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал неправомерным желание США увязать переговоры по ДСНВ с инспекциями, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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