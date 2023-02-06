СМИ: Россия и Иран могут создать совместное предприятие по производству беспилотников

Россия и Иран собираются построить завод по производству не менее 6 тысяч беспилотных летательных аппаратов иранской разработки, сообщают «Известия» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Нетаньяху: Иран поставляет беспилотники для использования на Украине

По данным источников издания, в начале января в РФ якобы вылетела иранская делегация Ирана высокого уровня, чтобы посетить место для строительства такого предприятия и обсудить детали запуска проекта. Москва и Тегеран стремятся разработать более быстрый беспилотник, который может создать новые проблемы для противовоздушной обороны Украины.

Ранее генеральный директор компании Bayraktar Халук Байрактар в интервью Русской службе BBC заявил, что дружба и сотрудничество предприятия с Украиной «длятся уже много лет». На вопрос о возможной поставке боевых беспилотников России он ответил, что это невозможно, вне зависимости от предложенной цены.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Министерство обороны//РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияБеспилотникиИран
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры