СМИ: Россия и Иран могут создать совместное предприятие по производству беспилотников

По данным источников издания, в начале января в РФ якобы вылетела иранская делегация Ирана высокого уровня, чтобы посетить место для строительства такого предприятия и обсудить детали запуска проекта. Москва и Тегеран стремятся разработать более быстрый беспилотник, который может создать новые проблемы для противовоздушной обороны Украины.

Ранее генеральный директор компании Bayraktar Халук Байрактар в интервью Русской службе BBC заявил, что дружба и сотрудничество предприятия с Украиной «длятся уже много лет». На вопрос о возможной поставке боевых беспилотников России он ответил, что это невозможно, вне зависимости от предложенной цены.

