СМИ: Россия и Иран могут создать совместное предприятие по производству беспилотников
Россия и Иран собираются построить завод по производству не менее 6 тысяч беспилотных летательных аппаратов иранской разработки, сообщают «Известия» со ссылкой на The Wall Street Journal.
По данным источников издания, в начале января в РФ якобы вылетела иранская делегация Ирана высокого уровня, чтобы посетить место для строительства такого предприятия и обсудить детали запуска проекта. Москва и Тегеран стремятся разработать более быстрый беспилотник, который может создать новые проблемы для противовоздушной обороны Украины.
Ранее генеральный директор компании Bayraktar Халук Байрактар в интервью Русской службе BBC заявил, что дружба и сотрудничество предприятия с Украиной «длятся уже много лет». На вопрос о возможной поставке боевых беспилотников России он ответил, что это невозможно, вне зависимости от предложенной цены.
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