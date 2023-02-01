Нетаньяху: Иран поставляет беспилотники для использования на Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран поставляет биспилотные летательные аппараты, которые используются на Украине, сообщает СNN.

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«Они [Иран] выступают против своих собственных людей. Факт в том, что они поставляют дроны, которые убивают невинных людей в сердце Европы, на Украине. Я думаю, что с них сняли маску и люди понимают, насколько опасен будет этот режим, если получит ядерное оружие», — сказал глава израильского правительства.

Ранее иранские силы безопасности вычислили производителя дронов, атаковавших объект Министерства обороны в городе Исфахан. Производителя удалось установить при помощи анализа компонентов корпуса беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиИракИзраильНетаньяху
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