Нетаньяху: Иран поставляет беспилотники для использования на Украине
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран поставляет биспилотные летательные аппараты, которые используются на Украине, сообщает СNN.
«Они [Иран] выступают против своих собственных людей. Факт в том, что они поставляют дроны, которые убивают невинных людей в сердце Европы, на Украине. Я думаю, что с них сняли маску и люди понимают, насколько опасен будет этот режим, если получит ядерное оружие», — сказал глава израильского правительства.
Ранее иранские силы безопасности вычислили производителя дронов, атаковавших объект Министерства обороны в городе Исфахан. Производителя удалось установить при помощи анализа компонентов корпуса беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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