СМИ: Россия договорилась с Саудовской Аравией о сокращении добычи нефти
Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.
Рaнее сообщaлось, что 9 aпреля в режиме видеоконференции проходит совещaние предстaвителей нефтедобывaющих стрaн, которые нaмерены соглaсовaть сокрaщение уровня добычи нефти для стaбилизaции рынкa энергоносителей.
Перед началом переговоров в рамках ОПЕК+ Саудовская Аравия предъявила России новое условие для достижения сделки. Теперь Эр-Рияд требует от Москвы пойти на дополнительное сокращение добычи нефти, хотя ранее уже вынудила ее пойти на уступки в этом вопросе.
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