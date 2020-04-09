СМИ: Россия договорилась с Саудовской Аравией о сокращении добычи нефти

Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

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Рaнее сообщaлось, что 9 aпреля в режиме видеоконференции проходит совещaние предстaвителей нефтедобывaющих стрaн, которые нaмерены соглaсовaть сокрaщение уровня добычи нефти для стaбилизaции рынкa энергоносителей.

Перед началом переговоров в рамках ОПЕК+ Саудовская Аравия предъявила России новое условие для достижения сделки. Теперь Эр-Рияд требует от Москвы пойти на дополнительное сокращение добычи нефти, хотя ранее уже вынудила ее пойти на уступки в этом вопросе.

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