Эр-Рияд потребовал от России дополнительно сократить добычу нефти

«Вам (России - НСН) надо пойти на более глубокое сокращение», - передал источник ТАСС позицию Саудовской Аравии.



На какие объемы сокращения со стороны России рассчитывает Эр-Рияд — не уточняется. При этом ранее в Минэнерго РФ заявили, что страна готова сократить добычу на 1,6 млн баррелей, сообщает RT.



Ранее СМИ сообщили, что в случае, если Москва и Эр-Рияд не придут к компромиссу, президент США Дональд Трамп одобрит введение санкций в отношении обеих стран.

