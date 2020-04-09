Эр-Рияд потребовал от России дополнительно сократить добычу нефти
Перед началом переговоров в рамках ОПЕК+ Саудовская Аравия предъявила России новое условие для достижения сделки. Теперь Эр-Рияд требует от Москвы пойти на дополнительное сокращение добычи нефти, хотя ранее уже вынудила ее пойти на уступки в этом вопросе.
«Вам (России - НСН) надо пойти на более глубокое сокращение», - передал источник ТАСС позицию Саудовской Аравии.
На какие объемы сокращения со стороны России рассчитывает Эр-Рияд — не уточняется. При этом ранее в Минэнерго РФ заявили, что страна готова сократить добычу на 1,6 млн баррелей, сообщает RT.
Ранее СМИ сообщили, что в случае, если Москва и Эр-Рияд не придут к компромиссу, президент США Дональд Трамп одобрит введение санкций в отношении обеих стран.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Новости за ночь: Минздрав предложил диагностировать коронавирус без анализов
- Новости за ночь: Собянин заявил, что Москва у «подножия пика» коронавируса
- Новости за ночь: ОПЕК+ не пришла к соглашению по нефтедобыче из-за Мексики
- В Госдуме предложили дать медикам дополнительный отпуск после пандемии
- Число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 млн человек