Посол Антонов заявил о необоснованности обвинений России в скором нападении на Украину

«Комментарии политиков о том, что Россия нападет на Украину во время Олимпиады или после нее, не подкреплены никакими доказательствами. Вашингтон лишь продолжает пускать пыль в глаза, основываясь на неких разведданных, деталей которых не приводит», — цитирует ответ дипломата российская дипмиссия в США на Facebook.

По словам Антонова, местные обозреватели констатируют – американцы перестают доверять подобным голословным утверждениям.

«В свою очередь, российское руководство неоднократно заявляло о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается», — цитируют Антонова «Известия».

Ранее посол России в США, заявил, что США в любом случае разработают новые ограничительные меры против Москвы. По его словам, вопрос только в том, когда США решит их ввести.

