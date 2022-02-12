Посол Антонов заявил о необоснованности обвинений России в скором нападении на Украину

Вашингтон продолжает «пускать пыль в глаза», не приводя никаких доказательств своих обвинений России в скором нападении на Украину. Информационные провокации продолжаются в дни зимней Олимпиады в Пекине, заявил посол России в США Анатолий Антонов изданию Newsweek в субботу, 12 февраля.

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«Комментарии политиков о том, что Россия нападет на Украину во время Олимпиады или после нее, не подкреплены никакими доказательствами. Вашингтон лишь продолжает пускать пыль в глаза, основываясь на неких разведданных, деталей которых не приводит», — цитирует ответ дипломата российская дипмиссия в США на Facebook.

По словам Антонова, местные обозреватели констатируют – американцы перестают доверять подобным голословным утверждениям.

«В свою очередь, российское руководство неоднократно заявляло о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается», — цитируют Антонова «Известия».

Ранее посол России в США, заявил, что США в любом случае разработают новые ограничительные меры против Москвы. По его словам, вопрос только в том, когда США решит их ввести.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:УкраинаНападениеСШАРоссияПосол
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