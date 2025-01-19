При этом в публикации также говорится, что вновь избранный президент США Дональд Трамп может добиться заключения мирного договора между РФ и Украиной. Однако отмечается, что для этого американскому политику потребуется больше, чем 24 часа. До этого Трамп обещал завершить украинский конфликт за это время.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что высокий рейтинг российского президента Владимира Путина связан с успехами РФ в зоне СВО.