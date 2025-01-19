СМИ: РФ выйдет победителем из СВО
В долгосрочной перспективе победу в специальной военной операции на Украине одержит Россия. Об этом сообщает британская газета «Daily Express».
Авторы статьи заметили, что в зоне конфликта украинская сторона быстро теряет своих военнослужащих и территории, поэтому в Киеве начали открыто говорит о необходимости урегулирования противостояния с Москвой. Между тем, издание подчеркнуло, что последствия спецоперации ложатся бременем и на Россию.
При этом в публикации также говорится, что вновь избранный президент США Дональд Трамп может добиться заключения мирного договора между РФ и Украиной. Однако отмечается, что для этого американскому политику потребуется больше, чем 24 часа. До этого Трамп обещал завершить украинский конфликт за это время.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что высокий рейтинг российского президента Владимира Путина связан с успехами РФ в зоне СВО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru