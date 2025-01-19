Из-за холодов или покушения? Перенос места инаугурации Трампа застал врасплох тысячи людей

ИДИТЕ В КАПИТОЛИЙ

Стало известно, что перенос инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа с открытого пространства в ротонду Капитолия привел к потере большинства приглашений для представителей СМИ. Отмечается, что доступ среди журналистов получат только работники пресс-пула.

Кроме того, посетить мероприятие не смогут и некоторые простые американцы, которые из-за изменений вынуждены сдавать свои билеты на самолеты или отменять брони в гостиницах. Согласно информации телеканала «АBC News», увидеть присягу Трампа в Капитолии смогут гости, которые приобрели билеты на президентскую платформу. Территория, вход на которую был разрешен по другим категориям билетов, будет закрыта.