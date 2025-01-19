Из-за холодов или покушения? Перенос места инаугурации Трампа застал врасплох тысячи людей
17 января Дональд Трамп объявил о переносе своей инаугурации в ротонду Капитолия из-за прогнозируемых морозов.
20 января в Вашингтоне должна состояться инаугурация нового президента США Дональда Трампа. Недавно он объявил о переносе мероприятия в помещение якобы в связи с погодными условиями. Но некоторые специалисты считают, что Трамп опасается очередного покушения. Между тем, не все приглашенные гости собираются прийти на инаугурацию.
ИДИТЕ В КАПИТОЛИЙ
Стало известно, что перенос инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа с открытого пространства в ротонду Капитолия привел к потере большинства приглашений для представителей СМИ. Отмечается, что доступ среди журналистов получат только работники пресс-пула.
Кроме того, посетить мероприятие не смогут и некоторые простые американцы, которые из-за изменений вынуждены сдавать свои билеты на самолеты или отменять брони в гостиницах. Согласно информации телеканала «АBC News», увидеть присягу Трампа в Капитолии смогут гости, которые приобрели билеты на президентскую платформу. Территория, вход на которую был разрешен по другим категориям билетов, будет закрыта.
«Мы искренне сожалеем, что из-за неблагоприятных погодных условий большинство гостей с билетами не смогут лично присутствовать на церемонии», - говорится в письме пресс-офиса Сената США, которое имеется в распоряжении «РИА Новости».
По традиции инаугурация проводится на открытой площадке западного фасада Капитолия. Однако из-за переноса церемонии в закрытую ротонду на мероприятии не смогут присутствовать многие гости.
К тому же изменения застали врасплох и организаторов мероприятия. Так, по данным «The Washington Post», неразбериха коснулась в том числе госслужащих и правоохранителей, которые узнали о переносе из СМИ. Также отмечается, что рабочие внутри ротонды Капитолия, где Трамп должен принять присягу, начали быстро собирать новую трибуну.
Известно, что в этом году для организации инаугурации Трампа Секретная служба США наняла частную компанию. По информации портала «TMZ», церемония будет проходить с привлечением охранной фирмы, которая называется «Arcus Group LLC».
Также сообщалось, что на инаугурацию Трамп собрал свыше $150 млн. При этом $1 млн внесли компании «Microsoft», «Google», «Boeing» и другие. Всего публично объявили о финансировании 40 компаний и физлиц.
ИЗ-ЗА ХОЛОДОВ ИЛИ ПОКУШЕНИЯ?
Дональд Трамп объявил о переносе места проведения церемонии своей инаугурации 17 января. По его словам, это связано с тем, что 20 января в Вашингтоне ожидаются низкие температуры, и он не хочет, чтобы кто-нибудь «пострадал».
«Я приказал, чтобы инаугурационная речь, в дополнение к молитвам и другим речам, была произнесена в ротонде Капитолия Соединенных Штатов, как сделал Рональд Рейган в 1985 году, также из-за очень холодной погоды. Я не хочу, чтобы люди пострадали или были ранены каким-либо образом. Все будут в безопасности», - написал он на своей странице в одной из соцсетей.
Действительно, по прогнозам синоптиков в день инаугурации Трампа в столице США ожидается примерно от минус двух до минус семи градусов, а в вечерние часы — до минус 12 градусов мороза. При этом многие специалисты уверены, что Трамп опасается не холодов, а очередного покушения.
«На Трампа уже было три покушения, и может быть четвертое… Я не исключаю, что американский президент пока еще не до конца доверяет собственной Секретной службе, поэтому делает все для минимизации рисков и для максимизации сохранения собственного здоровья», - объяснил в интервью изданию «АиФ» доцент Финансового университета при правительстве РФ, политолог Геворг Мирзаян.
К тому же в день инаугурации ожидаются митинги. Так, о желании выйти на протестные акции, например, объявили пропалестинские коалиции, рабочие группы, социалисты, представители движения в поддержку семей иммигрантов.
КТО ПРИДЕТ?
Накануне СМИ раскрыли имена приглашенных на инаугурацию Дональда Трампа людей. По информации издания «Politico», новый американский президент позвал на мероприятие политиков, у которых «есть общая идеологическая составляющая». Так, отмечается, что среди приглашенных председатель КНР Си Цзиньпин, президент Аргентины Хавьер Милей, итальянский премьер Джорджа Мелони, экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий, глава британской партии «Reform UK» Найджел Фараж.
При этом некоторые из тех политиков, которых Трамп пригласил на инаугурацию, уже отказались приехать. Например, RT сообщал, что так сделал лидер правой Австрийской партии свободы Герберт Кикль.
Между тем, сын Дональда Трампа Бэррон Трамп рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский якобы трижды просил приглашение на инаугурацию нового американского лидера, но получил отказ. До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на церемонии инаугурации Трампа официальных представителей России не будет.
Ранее Дональд Трамп объявил о выпуске официального «мемкоина», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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