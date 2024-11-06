СМИ: Республиканцы занимают 200 мест в палате представителей США
Республиканцы продолжают лидировать на выборах как в палате представителей конгресса Соединенных Штатов, занимая там уже 200 мест, так и в сенате, сохраняя партийное большинство с 51 местом. Об этом свидетельствует прогноз телеканала CNN.
Согласно последним расчетам канала, республиканцы обеспечили себе уже 200 мест в палате представителей (из необходимых для получения большинства 218), обгоняя демократов, которые получили 172 места. В сенате ситуация сохраняется прежней, там республиканцы уже обеспечили себе большинство в верхней палате американского конгресса, обеспечив 51 кресло.
Выборы в конгресс проходят одновременно с президентскими выборами в США. В ходе них будут замещены все 435 мест в палате представителей и треть мест в сенате.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью НСН заявил, что после победы в президентской гонке США Дональд Трамп может попытаться выстроить отношения с президентом России Владимиром Путиным, при этом продолжит финансировать Украину, но в более скромных масштабах, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны РФ: Российские войска отразили шесть контратак ВСУ в ДНР
- Росгвардия задержала создавших нарколабораторию иностранцев
- Матвиенко назвала предварительные итоги выборов в США демонстрацией протеста
- Силуанов назвал ценные бумаги и депозиты лучшими инструментами для инвестиций
- Аэропорт Махачкалы возобновил работу после атаки дрона на Каспийск
- 3D-печать применили в зоне СВО для ремонта военной техники
- Песков: США могут помочь закончить конфликт на Украине
- СМИ: Республиканцы занимают 200 мест в палате представителей США
- Съемки фильма «Мажор в Дубае» начались в ОЭА
- В России выдали более 366 млн карт «Мир»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru