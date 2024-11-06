СМИ: Республиканцы занимают 200 мест в палате представителей США

Согласно последним расчетам канала, республиканцы обеспечили себе уже 200 мест в палате представителей (из необходимых для получения большинства 218), обгоняя демократов, которые получили 172 места. В сенате ситуация сохраняется прежней, там республиканцы уже обеспечили себе большинство в верхней палате американского конгресса, обеспечив 51 кресло.

Выборы в конгресс проходят одновременно с президентскими выборами в США. В ходе них будут замещены все 435 мест в палате представителей и треть мест в сенате.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью НСН заявил, что после победы в президентской гонке США Дональд Трамп может попытаться выстроить отношения с президентом России Владимиром Путиным, при этом продолжит финансировать Украину, но в более скромных масштабах, передает «Радиоточка НСН».

