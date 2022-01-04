СМИ: республиканцы уверены, что Сенат утвердит санкции против «Северного потока - 2»

«Мы выиграем это голосование подавляющим большинством», — сообщил собеседник газеты. Для утверждения документа потребуется 60 голосов, а чтобы добиться принятия инициативы, республиканцам потребуется заручиться поддержкой, по меньшей мере, 10 демократов. Инициативу также должна будет утвердить Палата представителей, после чего она поступит на подпись президенту Джо Байдена.

Напомним, 27 декабря глава государства подписал оборонный бюджет США на финансовый 2022 год. Несмотря на то, что он предусматривает трату более $770 млрд, документ не включает санкции на работу «Северного потока-2», а также не ограничивает сделки, связанные с суверенным долгом России.

