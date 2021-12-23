На Украине допустили, что «Северный поток-2» не запустят никогда
Газопровод «Северный поток-2» могут не ввести в эксплуатацию вообще, считает глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».
«Мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он [газопровод] не запустится в ближайшее время или не запустится вообще», — подчеркнул Витренко.
По словам главы «Нафтогаза», России необходимо поменять подход к поставкам газа в Европу и начать работать по «европейским правилам»: например, демонополизировать экспорт газа по трубопроводам и продавать топливо «на границе или внутри России».
Витренко считает, что РФ поставили перед выбором: либо принять европейские правила, «либо "Северный поток - 2" никогда не сможет заработать».
Кроме того, глава «Нафтогаза» заявил, что в случае запуска «Северного потока-2» цены на газ в Европе не снизятся. По словам Витренко, Москва якобы по политическим соображениям намерена «заставить европейцев перейти обратно на долгосрочные контракты, которые при этом не были бы привязаны к рынку, хабам, споту».
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