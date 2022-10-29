СМИ: Республиканцы США выступили против перевода Киеву изъятых активов россиян
Группа конгрессменов-республиканцев в США выступила против внесения в оборонный бюджет положения, согласно которому Вашингтон сможет переводить Украине доходы с конфискованного имущества россиян, сообщает газета Washington Post.
Отмечается, что республиканцы требуют проверить это положение соответствующими комитетами.
При этом демократы уверяют, что такое поведение обусловлено желанием республиканцев провести некий «политический торг», отметил источник издания.
Если республиканцы одержат победу на выборах в Палату представителей США, то они заставят президента страны Джо Байдена начать переговоры с Владимиром Путиным, а потом объявят ему импичмент, заявил ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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