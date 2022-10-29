СМИ: Республиканцы США выступили против перевода Киеву изъятых активов россиян

При этом демократы уверяют, что такое поведение обусловлено желанием республиканцев провести некий «политический торг», отметил источник издания.

Если республиканцы одержат победу на выборах в Палату представителей США, то они заставят президента страны Джо Байдена начать переговоры с Владимиром Путиным, а потом объявят ему импичмент, заявил ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

