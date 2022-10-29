СМИ: Республиканцы США выступили против перевода Киеву изъятых активов россиян

Группа конгрессменов-республиканцев в США выступила против внесения в оборонный бюджет положения, согласно которому Вашингтон сможет переводить Украине доходы с конфискованного имущества россиян, сообщает газета Washington Post.

Отмечается, что республиканцы требуют проверить это положение соответствующими комитетами.

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При этом демократы уверяют, что такое поведение обусловлено желанием республиканцев провести некий «политический торг», отметил источник издания.

Если республиканцы одержат победу на выборах в Палату представителей США, то они заставят президента страны Джо Байдена начать переговоры с Владимиром Путиным, а потом объявят ему импичмент, заявил ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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