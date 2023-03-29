Подполковник ВС США Дэвис: Решение Путина по ядерному оружию грозит Западу катастрофой
Западу будет грозить катастрофа, если он проигнорирует сигнал, который подал российский лидер Владимир Путин своим решением разместить ядерное оружие в Белоруссии. Такое заявление сделал подполковник армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.
Он отметил, что Запад не имеет козыря, чтобы победить Россию. По словам Дэвиса, разумно будет не рисковать ядерной эскалацией из-за Украины и закончить конфликт.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. По его словам, размещать оружие будут без нарушения соответствующих международных обязательств. На этом фоне белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в разговоре с НСН отметил, что Владимир Путин долго терпел выходки стран Запада.
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