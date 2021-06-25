СМИ: решение о проходе Defender у Крыма принял Борис Джонсон

На проходе эсминца Defender вблизи берегов Крыма настаивал глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес, а глава МИДа Доминик Рааб опасался последствий, пишет The Telegraph со ссылкой на свой источник в Минобороны.

Журналист BBC заявил, что британский эсминец специально нарушил российскую границу

По его словам, решение было оставлено за премьером Борисом Джонсоном. Рааб якобы опасался, что Москва сможет использовать проход эсминца в свою пользу. Вместе с тем все стороны сочли, что у Великобритании есть право на такой маневр.

Ранее Джонсон напомнил, что Лондон считает Крым территорией Украины, сообщает Reuters.

По его словам, это означает, что британский эсминец Defender законно передвигался в международных водах Чёрного моря около Крымского полуострова.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:Черное МореВеликобританияБорис Джонсон
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