СМИ: решение о проходе Defender у Крыма принял Борис Джонсон

По его словам, решение было оставлено за премьером Борисом Джонсоном. Рааб якобы опасался, что Москва сможет использовать проход эсминца в свою пользу. Вместе с тем все стороны сочли, что у Великобритании есть право на такой маневр.

Ранее Джонсон напомнил, что Лондон считает Крым территорией Украины, сообщает Reuters.

По его словам, это означает, что британский эсминец Defender законно передвигался в международных водах Чёрного моря около Крымского полуострова.

