Борис Джонсон назвал законными действия британского эсминца в Чёрном море
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон напомнил, что Лондон считает Крым территорией Украины, сообщает Reuters.
По его словам, это означает, что британский эсминец Defender законно передвигался в международных водах Чёрного моря около Крымского полуострова.
«Это украинские воды, и использовать их для передвижения из пункта А в пункт Б - абсолютно правильно», - резюмировал Джонсон.
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб, в свою очередь, опроверг информацию о предупредительных выстрелах российского самолёта по британскому военному кораблю. Он добавил, что Москва «предсказуемо неточно» объяснила обстоятельства инцидента.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что британский эсминец Defender нарушил государственную границу России, войдя в территориальное море в районе мыса Фиолент. Российское военное ведомство вынуждено было отреагировать предупредительной стрельбой и сбросить несколько бомб по курсу движения корабля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле расценивают действия британского военного корабля как провокацию, сообщает «Свободная пресса».
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