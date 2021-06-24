Борис Джонсон назвал законными действия британского эсминца в Чёрном море

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон напомнил, что Лондон считает Крым территорией Украины, сообщает Reuters.

По его словам, это означает, что британский эсминец Defender законно передвигался в международных водах Чёрного моря около Крымского полуострова.

«Это украинские воды, и использовать их для передвижения из пункта А в пункт Б - абсолютно правильно», - резюмировал Джонсон.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб, в свою очередь, опроверг информацию о предупредительных выстрелах российского самолёта по британскому военному кораблю. Он добавил, что Москва «предсказуемо неточно» объяснила обстоятельства инцидента.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что британский эсминец Defender нарушил государственную границу России, войдя в территориальное море в районе мыса Фиолент. Российское военное ведомство вынуждено было отреагировать предупредительной стрельбой и сбросить несколько бомб по курсу движения корабля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле расценивают действия британского военного корабля как провокацию, сообщает «Свободная пресса».

