СМИ: Рейтинг доверия французов к Макрону приблизился к историческому минимуму

Рейтинг доверия французов к президенту Эммануэлю Макрону упал до рекордных со времен его переизбрания 22% и приблизился к историческому минимуму, сообщила газета Figaro.

Согласно данным, в разгар кризиса «желтых жилетов» рейтинг доверия к главе государства опускался до 21%. Отмечается, что рейтинг Макрона упал на три процентных пункта за месяц.

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В статье указывается, что Елисейский дворец рассчитывал на то, что французы оценят новую роль Макрона и его рейтинг увеличится после того, как президент отдалится от работы правительства.

Ранее резолюция об импичменте Макрона была отклонена Законодательной комиссией Национального собрания. Депутаты законодательной комиссии большинством проголосовали против предложения об отрешении Макрона от власти, выдвинутого партией «Непокорившаяся Франция», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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