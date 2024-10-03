СМИ: Рейтинг доверия французов к Макрону приблизился к историческому минимуму

Рейтинг доверия французов к президенту Эммануэлю Макрону упал до рекордных со времен его переизбрания 22% и приблизился к историческому минимуму, сообщила газета Figaro.

Согласно данным, в разгар кризиса «желтых жилетов» рейтинг доверия к главе государства опускался до 21%. Отмечается, что рейтинг Макрона упал на три процентных пункта за месяц.