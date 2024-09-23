Макрон: ЕС должен пересмотреть отношения с РФ ради мира на континенте
Европа в будущем должна пересмотреть свои отношения с Москвой ради мира на всем континенте, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление французского лидера Эммануэля Макрона.
По его словам, нужно учесть географическую реальность Европы. Глава государства считает, что необходимо «выстроить новый мировой порядок, так как существующий миропорядок неполон и несправедлив» - он планировался после Второй мировой войны и не учитывает новых вызовов.
Ранее президент Франции заявил, что вопрос о прямом участии НАТО в конфликте на Украине не стоит. При этом НАТО будет оказывать поддержку Киеву, потому что не желает допустить победы Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru