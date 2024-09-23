Макрон: ЕС должен пересмотреть отношения с РФ ради мира на континенте

По его словам, нужно учесть географическую реальность Европы. Глава государства считает, что необходимо «выстроить новый мировой порядок, так как существующий миропорядок неполон и несправедлив» - он планировался после Второй мировой войны и не учитывает новых вызовов.

Ранее президент Франции заявил, что вопрос о прямом участии НАТО в конфликте на Украине не стоит. При этом НАТО будет оказывать поддержку Киеву, потому что не желает допустить победы Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

