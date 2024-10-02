Нацсобрание Франции отклонило предложение об импичменте Макрону

Резолюция об импичменте президента Франции Эммануэля Макрона была отклонена Законодательной комиссией Национального собрания. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

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Уточняется, что с предложением об импичменте выступила партия «Непокорившаяся Франция».

«Депутаты законодательной комиссии большинством проголосовали против предложения об отрешении Макрона от власти, выдвинутого партией «Непокорившаяся Франция», - говорится в сообщении BFMTV.

Ранее бюро Нацсобрания Франции одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента в отношении Макрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияИмпичментЭммануэль Макрон

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