Киев призвал Париж и Берлин подготовиться к военному сценарию России на Украине

Об этом он сообщил на переговорах с коллегами из Франции и ФРГ. По словам главы украинской дипломатии, потом на это не останется времени. Трансляция переговоров велась на странице МИД Украины в Facebook.

«Если Россия начнет действовать, у вас просто физически не будет времени на координацию, на прохождение всех бюрократических процедур, на согласование решений. Поэтому, пожалуйста, проведите подготовительную работу сейчас. Потому что если военный сценарий заработает, то времени просто не будет», — отметил Кулеба.

По его словам, украинские власти намерены вести себя очень ответственно при любом сценарии и страна готова, и будет защищаться, если это окажется необходимо.

Как сообщалось ранее, Пентагон выразил беспокойство в связи с «необычной военной активностью РФ» вблизи украинских границ. Кирби призвал российские власти к транспарентности.

