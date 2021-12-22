СМИ рассказали о серьезной угрозе Украине в Черном море в случае войны с Россией

Украинские войска в случае войны с РФ столкнутся с российскими ракетами «Калибр» в Черном море. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Путин: США могут вооружить Украину и толкать экстремистов в Крым

Журналист отмечает, что на море откроется новый фронт, если Россия «осуществит свою скрытую угрозу и развернет войну против Украины».

«Влияние морских сражений может тянуться далеко вглубь материка. Некоторые украинские лидеры даже могут оказаться под обстрелом Эта леденящая душу перспектива объясняется тем, что Россия быстро модернизирует свой Черноморский флот», — подчеркивает Экс.

По словам обозревателя, с 2014 года Россия начала активно строить новые корабли, подводные лодки, а также способные преодолевать сотни километров ракеты «Калибр», отмечает РИА ФАН. В частности, треть российских судов может запускать эти ракеты, также РФ использует беспилотники и пилотируемые самолеты-разведчики.

При этом Экс отмечает, что наступательные возможности российского флота растут быстрее, чем оборонительный потенциал Украины. По мнению обозревателя, украинским военным не помогут даже закупки новых противокорабельных ракет и дронов Bayraktar TB2, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:Черное МореРоссияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры